Игры в 17 веке в арабском халифате
История
Игры в 17 веке в арабском халифате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь, Арабский Халифат распался примерно в IX - XI в.в.
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