На первой полке стояло в четыре раза больше книг, чем на второй. Это на 12 книг больше, чем стояло на второй. Сколько книг на каждой полке? без х

Математика

На первой полке стояло в четыре раза больше книг, чем на второй. Это на 12 книг больше, чем стояло на второй. Сколько книг на каждой полке? без х

Автор: Гость