На первой полке стояло в четыре раза больше книг, чем на второй. Это на 12 книг больше, чем стояло на второй. Сколько книг на каждой полке? без х
Математика
На первой полке стояло в четыре раза больше книг, чем на второй. Это на 12 книг больше, чем стояло на второй. Сколько книг на каждой полке? без х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1п= ? в 4 р больше чем на 2п это= 12 книг 2п= ? 1)12:4=3(кн)- на 2п 2)2+12=14(кн)- на 1п вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ФИЗИКА СРОЧНО Как изменится время полета тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты, если скорость бросания увеличилась вдвое?
Английский язык
Математика
Математика