Основание равнобедренного треугольника=16см, периметр=48см найдите боковю строну

Алгебра
Основание равнобедренного треугольника=16см, периметр=48см найдите боковю строну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны между собой. Т.е. 48-12=36 - это две стороны вместе, а раз они равны, то 36/2 =18. Ответ: 18 см.
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