Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"

Русский язык
Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Быстро скользила  2. Русский бунт 3. Волга в огне 4. Гвардии сержант 5. Вальтерскоттовские мотивы
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