Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"
Русский язык
Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Быстро скользила 2. Русский бунт 3. Волга в огне 4. Гвардии сержант 5. Вальтерскоттовские мотивы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Сочинение на тему К.Троекуров и А.Дубровский план 1.Вступление.Кто такие К.П.Троекуров и А.Г.Дубровский? 2.Основная часть.К.П.Троекуров и А.Г...