Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"

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Помогите! Нужно выписать 5 словосочетаний примыкания, из произведение А. С. Пушкин?? "Капитанская дочка"

Автор: Гость