Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути

Гость: Гость:

Сначала находим первую скорость. v1= 80:10 = 8 м/сек Затем вторую скорость v2= 170:15 = 11,(3) м/сек Затем складываем первую и вторую и делим на 2 v1+v2= 8+11,(3)=19,(3) ≈ 19 м/сек - средняя скорость автомобиля на всём пути.