Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути
Физика
Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим первую скорость. v1= 80:10 = 8 м/сек Затем вторую скорость v2= 170:15 = 11,(3) м/сек Затем складываем первую и вторую и делим на 2 v1+v2= 8+11,(3)=19,(3) ≈ 19 м/сек - средняя скорость автомобиля на всём пути.
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