Запишите числительными словами, поставив их в нужном падеже и согласовав с ними с??ществительные. На 89(города) высадили красные и белые розы. Максимальная глубина озера Свитязь составляет 58,7(метр). Удостоверения вручили 4...

Українська мова
Запишите числительными словами, поставив их в нужном падеже и согласовав с ними с??ществительные. На 89(города) высадили красные и белые розы. Максимальная глубина озера Свитязь составляет 58,7(метр). Удостоверения вручили 426(депутатов) Для 9265(житель) столицы в этом году будут построены квартиры. Флешмоб был подготовлен 1243(участник)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляет пятьдесят восемь целых семь десятых метра вручили четырехстам двадцати шести депутатам для девяти тысяч двухсот шестидесяти пяти жителей одной тысячью двумястами сорока тремя участниками
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