Решите №68,70,72,66.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Решите №68,70,72,66.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b-a)+9 (b+9)-a b-a+9 b+9-a и т.д...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как привести 1:40000 в именованный масштаб.
Ответить
Литература
Поучение для взрослых
Ответить
Физика
Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути
Ответить
Українська мова
Запишите числительными словами, поставив их в нужном падеже и согласовав с ними с??ществительные. На 89(города) высадили красные и белые розы. ...
Ответить
Биология
Помогите сделать,очень срочно нужно!!!! тема:"скелет человека" 8 кл.
Ответить