Решите №68,70,72,66.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Решите №68,70,72,66.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b-a)+9 (b+9)-a b-a+9 b+9-a и т.д...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Автомобиль за первые 10 секунд прошел путь 80 метров за последние 15 секунд 170 метров определите среднюю скорость автомобиля на всем пути
Українська мова
Запишите числительными словами, поставив их в нужном падеже и согласовав с ними с??ществительные. На 89(города) высадили красные и белые розы. ...