Надо из этих слов составить текст можно дополнят слова помогите плиззз срочные ??ужно!!!
Русский язык
Надо из этих слов составить текст можно дополнят слова помогите плиззз срочные ??ужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня на уроке литературы мы читали интересную книгу. На уроке информатики в компьютерном классе составляли вычислительную программу вместе с товарищем. Потом решили сходить музей, который мы изредка посещаем. Хотелось бы чаще. Там проводят интересные беседы о родном крае.
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