Надо из этих слов составить текст можно дополнят слова помогите плиззз срочные ??ужно!!!

Гость: Гость:

Сегодня на уроке литературы мы читали интересную книгу. На уроке информатики в компьютерном классе составляли вычислительную программу вместе с товарищем. Потом решили сходить музей, который мы изредка посещаем. Хотелось бы чаще. Там проводят интересные беседы о родном крае.