СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в каких телах конвенция не возможно?! 1)Газообразном 2)Жидком 3)Твердом 4)Таких тел нет
Физика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в каких телах конвенция не возможно?! 1)Газообразном 2)Жидком 3)Твердом 4)Таких тел нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конвекция невозможна в твёрдых телах. Ответ: 3.
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