СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в каких телах конвенция не возможно?! 1)Газообразном 2)Жидком 3)Твердом 4)Таких тел нет

Физика

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в каких телах конвенция не возможно?! 1)Газообразном 2)Жидком 3)Твердом 4)Таких тел нет

Автор: Гость