Велосипедист ехал под уклоном с ускорением 0,1. какую скорость он приобретет через 30 секунд, если начальная 5м/с
Физика
Велосипедист ехал под уклоном с ускорением 0,1. какую скорость он приобретет через 30 секунд, если начальная 5м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано a=0.1 м/с² t=30 c Vo=5 м/с V-? V=Vo+at V=5+0.1*30=8 м/с
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