Велосипедист ехал под уклоном с ускорением 0,1. какую скорость он приобретет через 30 секунд, если начальная 5м/с

Физика

Велосипедист ехал под уклоном с ускорением 0,1. какую скорость он приобретет через 30 секунд, если начальная 5м/с

Автор: Гость