Чем гробница отличается от пирамиды?
История
Чем гробница отличается от пирамиды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамида-это здание или постройка архитектуры внутри которой находятся очень много ходов и корридоров.гробница-это здание в котором захоронены фараоны и правители.
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