В старину именно эти горы называли каменный пояс земли русской
Окружающий мир
В старину именно эти горы называли каменный пояс земли русской
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Гость:
Уральские горы Пересекает Россию
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