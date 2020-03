Вставьте глагол to have в Present, Past или Future Simple 1) My aunt __ two daughters and a son 2) The student __ three lectures yesterday 3) ___ you ___ a car next year ? 4) I ___ not any English book 5) Mr. Black ___ ...

Английский язык

