Добуток п'ти чисел не дорівнює нулю . Кожне з цих чисел зменшили на одиницю, при цьому їх добуток не змінився. Наведіть хоча б один приклад.

Алгебра

Добуток п'ти чисел не дорівнює нулю . Кожне з цих чисел зменшили на одиницю, при цьому їх добуток не змінився. Наведіть хоча б один приклад.

Автор: Гость