Добуток п'ти чисел не дорівнює нулю . Кожне з цих чисел зменшили на одиницю, при цьому їх добуток не змінився. Наведіть хоча б один приклад.
Алгебра
Добуток п'ти чисел не дорівнює нулю . Кожне з цих чисел зменшили на одиницю, при цьому їх добуток не змінився. Наведіть хоча б один приклад.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наприклад (4, -3, -1, 3,4 -- замість перших двох можна "довільні" числа А+1 і -А) ) 4*(-3)*(-1)*3*4=144 3*(-4)*(-2)*2*3=144, 4-1=3 -3-1=-4 -1-1=-2 3-1=2 4-1=3
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