Длины двух рек относятся как 7:8, при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найдит?? длину большей реки. Ответ дайте в километрах.
Алгебра
Длины двух рек относятся как 7:8, при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найдит?? длину большей реки. Ответ дайте в километрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длины двух рек относятся как 7:8, значит, одна часть реки составляет 15км. 8×15=120 км длина большей реки 1) 8-7=1(ч.) 2) 1×15=15(км) приходится на одну часть 3) 8×15=120(км) длина большей реки
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