Длины двух рек относятся как 7:8, при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найдит?? длину большей реки. Ответ дайте в километрах.

Алгебра

Длины двух рек относятся как 7:8, при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найдит?? длину большей реки. Ответ дайте в километрах.

Автор: Гость