Считать ворон – бездельничать, глядеть по сторонам. Как курица лапой – Лить кр??кодиловы слезы – Льет как из ведра – Вставлять палки в колеса – Сесть в галошу

Гость: Гость:

Как курица лапой-писать не красиво и небрежно. Лить крокодиловы слезы-фальшивое проявление страданий,со стороны человека,неискренность. Льет как из ведра-сравнение с очень сильным дождем,ливнем. Вставлять палки в колеса-специально мешать,делать что-то плохое человеку. Сесть в галошу-попасть в нелепую,смешную ситуацию :)