Найти наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на отрезке [0;1]

Алгебра
Найти наименьшее и наибольшее значения линейной функции: y=3x на отрезке [0;1]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этого просто подставляем наибольшее значение х на отрезке: у=3*1; у=3. Следовательно, наибольшее значение 3, а наименьшее у=3*0; у=0.
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