Определите информационный размер текстового документа если он записан с помощью 4-символьного алфавита содержит 60 символов в строке 20 строк и 2 страницы

Информатика
Определите информационный размер текстового документа если он записан с помощью 4-символьного алфавита содержит 60 символов в строке 20 строк и 2 страницы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность алфавита: 2^x=4 x = 2 2 бита. Всего символов: 2*20*60 = 2400 Информационный размер: 2400*2 = 4800 бит
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