Определите информационный размер текстового документа если он записан с помощью 4-символьного алфавита содержит 60 символов в строке 20 строк и 2 страницы

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Определите информационный размер текстового документа если он записан с помощью 4-символьного алфавита содержит 60 символов в строке 20 строк и 2 страницы

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