ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА При разложения нитрита аммония массой 126 г выделился аммиак. Рассчитайте объем аммиака, который был полученный.
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА При разложения нитрита аммония массой 126 г выделился аммиак. Рассчитайте объем аммиака, который был полученный.
Ответ(ы) на вопрос:
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126-330 330-126 126-330
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