ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА При разложения нитрита аммония массой 126 г выделился аммиак. Рассчитайте объем аммиака, который был полученный.

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА При разложения нитрита аммония массой 126 г выделился аммиак. Рассчитайте объем аммиака, который был полученный.

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