Округлить десятичные дроби: 123,678-до десятых,до сотых,до целых; 524,326-до целых,до десятков,до сотен;375,542-до десятых,до целых,до сотен;621,325-до сотых,до целых,до десятков;718,4379-до десятых,до сотых,до десятков,до сотен

Математика
Округлить десятичные дроби: 123,678-до десятых,до сотых,до целых; 524,326-до целых,до десятков,до сотен;375,542-до десятых,до целых,до сотен;621,325-до сотых,до целых,до десятков;718,4379-до десятых,до сотых,до десятков,до сотен
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123,7 123,68 124 524 524,3 524,33 575,5 576 575,54 621,32 621 621,3 718,4 718,44
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