Беда ( кого? )... в его зависит. какое слово надо вставить?
Русский язык
Беда ( кого? )... в его зависит. какое слово надо вставить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчика, девочки, Вани, Пети (любое имя)
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