ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА "СОСТАВЬТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"

Гость: Гость:

1236-1263 Вероисповедание: Православие Рождение: 30 мая (6 июня) 1220 Переславль-Залесский Смерть: 14 ноября (21 ноября) 1263 Городец Похоронен: Рождественский монастырь, в 1724 году перезахоронен Александро-Невской лавре Династия: Рюриковичи Отец: Ярослав Всеволодович Мать: Ростислава Мстиславна Смоленская Супруга: Александра Брячиславовна Полоцкая Дети: сыновья: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил