ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА "СОСТАВЬТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА "СОСТАВЬТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1236-1263 Вероисповедание: Православие Рождение: 30 мая (6 июня) 1220 Переславль-Залесский Смерть: 14 ноября (21 ноября) 1263 Городец Похоронен: Рождественский монастырь, в 1724 году перезахоронен Александро-Невской лавре Династия: Рюриковичи Отец: Ярослав Всеволодович Мать: Ростислава Мстиславна Смоленская Супруга: Александра Брячиславовна Полоцкая Дети: сыновья: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил
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