Смешали бензин массой 3 кг и керосин массой 3 кг .Какое количество теплоты выделится при полном сгорении этого топлива?
Физика
Смешали бензин массой 3 кг и керосин массой 3 кг .Какое количество теплоты выделится при полном сгорении этого топлива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=3 кг q1=4.4*10^7 Дж/кг m2=3 кг q2=4.3*10^7 Дж/кг Q-? Q=Q1+Q2 Q1-сгорание бензина Q1=3*4,4*10^7=1.32*10^8 Дж Q2-сгорание керосина Q2=3*4.3*10^7=1.29*10^8 Дж
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