Смешали бензин массой 3 кг и керосин массой 3 кг .Какое количество теплоты выделится при полном сгорении этого топлива?

Физика

Смешали бензин массой 3 кг и керосин массой 3 кг .Какое количество теплоты выделится при полном сгорении этого топлива?

Автор: Гость