Реши уровнение:9у-3у=666
Математика
Реши уровнение:9у-3у=666
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9у - 3у = 6у 6у = 666 у= 666:6 = 111
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