Найдите закономерность в расположении чисел на рисунке слева,используя эту закономерность назовите числа, которые надо расставить в кружках на рисунке справа,числа должны быть разными

Математика

Найдите закономерность в расположении чисел на рисунке слева,используя эту закономерность назовите числа, которые надо расставить в кружках на рисунке справа,числа должны быть разными

Автор: Гость