Найдите закономерность в расположении чисел на рисунке слева,используя эту закономерность назовите числа, которые надо расставить в кружках на рисунке справа,числа должны быть разными
Математика
Найдите закономерность в расположении чисел на рисунке слева,используя эту закономерность назовите числа, которые надо расставить в кружках на рисунке справа,числа должны быть разными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 9; 2 - 8; 3 - 5; 4 - 6, симметрия относительно числа 5, (рисунок слева) середина 4, симметрия относительно числа; 0 - 8; 1 - 7; 2 - 6; 3 - 5 (рисунок справа).
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