Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻

Физика

Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻

Автор: Гость