Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻
Физика
Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 м/с= 90 км/ч !!!25*3600/1000!!! 90*90=180мин=3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Укажите предложение, в котором сказуемое выражено прилагательным в сравнительно?? степени? 1. Мой дом - моя крепость. 2. Этот дом очень красив....