Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻

Физика
Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при скорости 25 м/??. Только напишите ответ с переводом единиц. Спасибо☻
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 м/с= 90 км/ч !!!25*3600/1000!!! 90*90=180мин=3 часа
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