Рассмотри картинку Опишите ее так, чтобы картинка стала живой красочной.использу??те слова для справок
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Рассмотри картинку Опишите ее так, чтобы картинка стала живой красочной.использу??те слова для справок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где я тебе вазму слова для справок а
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