Рассмотри картинку Опишите ее так, чтобы картинка стала живой красочной.использу??те слова для справок

Русский язык
Рассмотри картинку Опишите ее так, чтобы картинка стала живой красочной.использу??те слова для справок
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Автор: Гость
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Гость:
Где я тебе вазму слова для справок а
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