В столовой израсходовали 8 кг муки и 24кг крупы. Во сколько раз меньше израсходовал?? муки, чем крупы? Во сколько раз больше израсходовали крупы, чем муки? Решение задачи таблицей

Математика
В столовой израсходовали 8 кг муки и 24кг крупы. Во сколько раз меньше израсходовал?? муки, чем крупы? Во сколько раз больше израсходовали крупы, чем муки? Решение задачи таблицей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ст-вой израсходовали-8 кг муки крупы израсходовали-24 кг решение: 24/8=3 Ответ: В 3 раза больше изр-ли крупы чем муки
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