В столовой израсходовали 8 кг муки и 24кг крупы. Во сколько раз меньше израсходовал?? муки, чем крупы? Во сколько раз больше израсходовали крупы, чем муки? Решение задачи таблицей

Математика

В столовой израсходовали 8 кг муки и 24кг крупы. Во сколько раз меньше израсходовал?? муки, чем крупы? Во сколько раз больше израсходовали крупы, чем муки? Решение задачи таблицей

Автор: Гость