Помогите пожалуйста составить предложение по этой схеме ( ),который( )

Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложение по этой схеме ( ),который( )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть место, которое напоминает ему о счастливых днях его жизни.
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