Среди всех выпускников школы 33 человека собираются учиться в технических вузах, и они составляют 30% от числа всех выпускников. Сколько в этой школе выпускников?

Алгебра

Среди всех выпускников школы 33 человека собираются учиться в технических вузах, и они составляют 30% от числа всех выпускников. Сколько в этой школе выпускников?

Автор: Гость