Среди всех выпускников школы 33 человека собираются учиться в технических вузах, и они составляют 30% от числа всех выпускников. Сколько в этой школе выпускников?
Алгебра
Среди всех выпускников школы 33 человека собираются учиться в технических вузах, и они составляют 30% от числа всех выпускников. Сколько в этой школе выпускников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33: 30% = 33 : 0.3 = 110 выпускников в данной школе
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