Слабый гололёд, скучать по маме, брат и сестра, навстречу ветру, после завтрака, со??тавляющие компьютера, зарядка для глаз , электронная книга, классная работа, выполнить упражнения, я доволен, не нашлось в запасе, птицы улете...
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Слабый гололёд, скучать по маме, брат и сестра, навстречу ветру, после завтрака, со??тавляющие компьютера, зарядка для глаз , электронная книга, классная работа, выполнить упражнения, я доволен, не нашлось в запасе, птицы улетели, дома и улицы, вот и река, прибрежные камни, самый лучший,ранее утро
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Все словосочетания, кроме брат и сестра, я доволен, птицы улетели, дома и улицы, вот и река. я так думаю
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