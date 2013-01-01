Сообщение о багульнике

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Багу́льник (лат. Lédum) — род или подрод растений из семейства Вересковые (Ericaceae). В западной литературе некоторые авторы все виды этого рода с 1990-х годов включают в род Рододендрон, в русскоязычной непереводной литературе такой взгляд на классификацию этого рода до настоящего времени (2016 год) не поддерживается.Произрастает в субарктическом и умеренном поясах Северного полушария.Насчитывает около десяти видов, четыре из которых распространены на территории России. По данным сайта The Plant List (2013), род Багульник содержит 6 видов[⇨].Другие названия: клоповник, лесной розмарин, багун. Необходимо иметь в виду, что жители Дальнего Востока России и Сибири часто называют багульником других представителей рододендронов, особеннорододендрон даурский.