Поата пропущеное слово, поеш ? , будут ноги прытки.
Окружающий мир
Поата пропущеное слово, поеш ? , будут ноги прытки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поешь рыбки, будут ноги прытки
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