Запиши вопрос задача если она решается 100-20
Литература
Запиши вопрос задача если она решается 100-20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли 100 ящиков с фруктами 20 ящиков осталось на следующий день: сколько ящиков с фруктами купили?
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