В настоящее время летние олимпийские игры продолжаются не более 16 дней.Так в Рио де Жанейро соревнования продолжались с 5 по 21 августа. Но так было не всегда.Например, Игры II Олимпиады в Париже продолжались с 1 июля по 23 но...
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В настоящее время летние олимпийские игры продолжаются не более 16 дней.Так в Рио де Жанейро соревнования продолжались с 5 по 21 августа. Но так было не всегда.Например, Игры II Олимпиады в Париже продолжались с 1 июля по 23 ноября 1904 года. Сколько дней продолжались эти игры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31+31 +30+31+23=146 дней
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