Көп нүктенің орнына бір бірімен синоним болатын сөздерді қойып жаз

Қазақ тiлi
Көп нүктенің орнына бір бірімен синоним болатын сөздерді қойып жаз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Үлкен-кішкентай кәрі-жас 
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