Аргумент из жизни материнства(про какую нибудь женщину)

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Материнство как подвиг Л. Улицкая «Дочь Бухары» Бухара, героиня рассказа, совершила материнский подвиг, всю себя отдав воспитанию дочери Милы, у которой был синдром Дауна. Даже будучи смертельно больной, мать продумала всю дальнейшую жизнь дочки: устроила на работу, нашла ей новую семью, мужа, и только после этого позволила себе уйти из жизни. Материнство (роли матери в воспитании) В.П. Астафьев «Сопричастный всему живому…» Автор утверждает: если бы ему дано было повторить жизнь, он одно просил бы у своей судьбы — оставить с ним маму. Её не хватало писателю всю жизнь, и он обращается ко всем с просьбой беречь матерей, ведь они бывают только раз и никогда не возвращаются, и никто их заменить не может.