Первая мировая война вошла в историю как Великая война. В России ее назвали Второй Отечественной войной. Приведите аргументы "за", и "против" такого названия в форме статьи для газеты.

История

Первая мировая война вошла в историю как Великая война. В России ее назвали Второй Отечественной войной. Приведите аргументы "за", и "против" такого названия в форме статьи для газеты.

Автор: Гость