Первая мировая война вошла в историю как Великая война. В России ее назвали Второй Отечественной войной. Приведите аргументы "за", и "против" такого названия в форме статьи для газеты.

История
Первая мировая война вошла в историю как Великая война. В России ее назвали Второй Отечественной войной. Приведите аргументы "за", и "против" такого названия в форме статьи для газеты.
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