(17/10+10/11):5/44? помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Сначала расставим порядок действий. Первое - то что в скобочках. 17/10 + 10/11 = 11 x 17/11 · 10 + 10 x 10/10 x 11 = 187/110+100/110 = 187 + 100/110 = 287/110 = 110 x 2 + 67/110 = 2 целых 67/110 Теперь делим на 5/44 2 целых 67/110 : 5/44 = 2 x 110 + 67/110 : 5/44 = 287/110 : 5/44 = 287/110 x 44/5 = 287/110 x 44/5 = 12628/550 = 550 x 22 + 528/550 =22 целых 528/550 = 22 целых 24/25