Помогите пожалуйста! Я не знаю как сделать это действие: 4,375 : 9/4
Математика
Помогите пожалуйста! Я не знаю как сделать это действие: 4,375 : 9/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,375*4/9=4375/1000*4/9=35/2*1/9=35/18
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