Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?

Химия

Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?

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