Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
Химия
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W-омега 1) MgO w1(o)= 16/40 *100%= 40% w(Mg)= 24/40 *100%= 60% 2)CuO w2(O)= 16/80 *100%=20% w(Cu)= 64/80 *100%=80% w2(CuO)<w1(MgO)
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