Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — __________________________...

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Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — _______________________________помог — ________________________________красив — _______________________________смех — ________________________________Сочините четверостишие, используя любые получившиеся рифмы.__________________________________________________________________________________________________подберите к данным словам созвучные им рифмующиеся слова и сочините четверостишие

Автор: Гость