Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — __________________________...
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Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — _______________________________помог — ________________________________красив — _______________________________смех — ________________________________Сочините четверостишие, используя любые получившиеся рифмы.__________________________________________________________________________________________________подберите к данным словам созвучные им рифмующиеся слова и сочините четверостишие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биться-резвится, граница -зарница, дрозд —хвост, гвозди—грозди,помог — промок,красив — плаксив,смех —грех. " и смех — и грех" сказал поэт, красив,плаксив и пошутив...
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