Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — __________________________...

Русский язык
Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — ______________________________дрозд — ________________________________гвозди — _______________________________помог — ________________________________красив — _______________________________смех — ________________________________Сочините четверостишие, используя любые получившиеся рифмы.__________________________________________________________________________________________________подберите к данным словам созвучные им рифмующиеся слова и сочините четверостишие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биться-резвится, граница -зарница, дрозд —хвост, гвозди—грозди,помог — промок,красив — плаксив,смех —грех. " и смех — и грех"  сказал поэт, красив,плаксив и пошутив...  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Черчение
Срочно!!Почему художник нарисовал деревья по середине размером меньше чем деревь?? по краям?Прошу все четко и ясно обьяснить
Ответить
Химия
Помогите решить! 4 и С1 расписать.
Ответить
Другие предметы
Бытовые приборы плюсы и минусы.Помогите пожалуйста!
Ответить
Химия
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди (2).В ка??ом из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
Ответить
Русский язык
Спиши вставляя пропущенные буквы. Подчеркни слова с чередующимися согласными в к??рне. 1. Спать пора! Уснул бычок ,Ле.. в коробку на бычок. 2. Вста...
Ответить