Срочно!!Почему художник нарисовал деревья по середине размером меньше чем деревь?? по краям?Прошу все четко и ясно обьяснить

Черчение

Срочно!!Почему художник нарисовал деревья по середине размером меньше чем деревь?? по краям?Прошу все четко и ясно обьяснить

Автор: Гость