Срочно!!Почему художник нарисовал деревья по середине размером меньше чем деревь?? по краям?Прошу все четко и ясно обьяснить
Черчение
Срочно!!Почему художник нарисовал деревья по середине размером меньше чем деревь?? по краям?Прошу все четко и ясно обьяснить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья по краям ближе а по середине дальше
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