Сумма 2 чисел 500 а разность равна 6. Найдите эти числа.
Математика
Сумма 2 чисел 500 а разность равна 6. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-6=494,значит это 494 и 6
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