Правописание о ё после шипящих
Русский язык
Правописание о ё после шипящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О, ё пишутся под ударением: в корнях слов букву о нужно запомнить: шов, шорох, капюшон; букву ё можно проверить: шёпот - шепчет; в суффиксах и окончаниях всех слов, образованных не от глаголов, пишется только о: крючок, холщовый, с малышом, большой; в глаголах и в словах, образованных от глаголов, пишется только ё: течёт, тушить - тушёный - тушёнка + слова на -ёр: дирижёр.
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