Правописание о ё после шипящих

Гость: Гость:

О, ё пишутся под ударением: в корнях слов букву о нужно запомнить: шов, шорох, капюшон; букву ё можно проверить: шёпот - шепчет; в суффиксах и окончаниях всех слов, образованных не от глаголов, пишется только о: крючок, холщовый, с малышом, большой; в глаголах и в словах, образованных от глаголов, пишется только ё: течёт, тушить - тушёный - тушёнка + слова на -ёр: дирижёр.