перевести числа 200, 489, 543, 950, 1025 из 10СС в двоичную любым удобным способом, и перевести полученные числа из 2СС в 10СС
Информатика
перевести числа 200, 489, 543, 950, 1025 из 10СС в двоичную любым удобным способом, и перевести полученные числа из 2СС в 10СС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11001000 111101001 1000011111 1110110110 10000000001 как то так
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