перевести числа 200, 489, 543, 950, 1025 из 10СС в двоичную любым удобным способом, и перевести полученные числа из 2СС в 10СС

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перевести числа 200, 489, 543, 950, 1025 из 10СС в двоичную любым удобным способом, и перевести полученные числа из 2СС в 10СС

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