Прошу помогите решить задачу!( В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Скольк?? процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Математика
Прошу помогите решить задачу!( В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Скольк?? процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
итак давай рассуждать логически - сначала давай найдем какую часть составляют мальчики от общего количества --- 357%:700%=0,51 , теперь все это добро нужно умножить на 100 процентов точнее на всех учащихся в школе---0,51*100=51%и ответ --- 51% составляют мальчики
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