A:9+15=21 помогите решить

Математика
A:9+15=21 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А:9=21-15 А:9=6 А= 9*6 А=54 ответ: А=54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочините басню на лююбую тему
Ответить
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33
Ответить
Математика
Прошу помогите решить задачу!( В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Скольк?? процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Ответить
Литература
Прочитай следующие пословицы и поговорки. Подумай, к какой статье подходят. Не хвались, горох,-не лучше бобов. Поспешишь-людей насмешишь. Лиха беда...
Ответить
Математика
5 1/16-1 1/8*(5/6+3/14) помогите решить,прошу
Ответить