A:9+15=21 помогите решить
Математика
A:9+15=21 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А:9=21-15 А:9=6 А= 9*6 А=54 ответ: А=54
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