Сочините басню на лююбую тему

Литература
Сочините басню на лююбую тему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ввввоооттттт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33
Ответить
Математика
Прошу помогите решить задачу!( В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Скольк?? процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Ответить
Литература
Прочитай следующие пословицы и поговорки. Подумай, к какой статье подходят. Не хвались, горох,-не лучше бобов. Поспешишь-людей насмешишь. Лиха беда...
Ответить
Математика
5 1/16-1 1/8*(5/6+3/14) помогите решить,прошу
Ответить
Русский язык
Составить из данных слов и словосочетаний две загадки про музыкальные ноты.... Се??ь ребят,на пяти проводах,стая птах,на лесенке,заиграли,отдыхае...
Ответить