Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33

Математика

Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33

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