Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33
Математика
Вычисли площадь прямоугольника,у которого длина66 дм,а ширина в p раз меньше.узнай ??лощадь,если p =33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66*(66:33)=132(дм квадратных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу помогите решить задачу!( В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Скольк?? процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Литература
Прочитай следующие пословицы и поговорки. Подумай, к какой статье подходят. Не хвались, горох,-не лучше бобов. Поспешишь-людей насмешишь. Лиха беда...
Русский язык
Составить из данных слов и словосочетаний две загадки про музыкальные ноты.... Се??ь ребят,на пяти проводах,стая птах,на лесенке,заиграли,отдыхае...